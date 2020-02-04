Арсенал не отпустил Мартинелли в олимпийскую сборную Бразилии, невзирая на желание форварда

Нападающий Арсенала Габриэл Мартинелли рассказал, что лондонский клуб не позволил ему присоединиться к сборной Бразилии U-23 на отборочном турнире к Олимпийским играм.

"Сразу было понятно, что это маловероятно, ведь сейчас я игрок основы Арсенала. Конечно, если бы все зависело от меня, то я был бы сейчас в сборной, но клуб меня не отпустил", – цитирует Мартинелли UOL.

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Отметим, что южноамериканский квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года в Токио продолжается в Колумбии. Сборная Бразилии U-23 вышла в финальную группу, в которой поборется за выход в основную стадию турнира с Аргентиной, Колумбией и Уругваем. Бразильцы уже сыграли матч против хозяев турнира – встреча завершилась со счетом 1:1. В ней принял участие защитник Шахтера Додо.

К слову, 18-летний Мартинелли в текущем розыгрыше АПЛ сыграл 13 матча и забил 3 гола. В последних матчах он заменил лидера атак "канониров" Пьера-Эмерика Обамеянга, который отбывал дисквалификацию.

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