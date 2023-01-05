Сага з переходом Михайла Мудрика до Арсенала може завершитись невдачею.

Шахтар вимагає в Арсенала за Мудрика 88 млн фунтів стерлінгів, що перевищує суму, яку "каноніри" готові заплатити, повідомляє football.london.

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Лондонці не хочуть бити свій трансферний рекорд (перехід Ніколя Пепе за 72 млн фунтів – прим.), оскільки Мудрик, на їхню думку, має недостатній досвід виступів на елітному рівні. Арсенал вже знайшов альтернативу в Брайтоні, який очолює Роберто Де Дзербі – Каору Мітому. Японець зіграв за "чайок" 15 поєдинків, в яких відзначився 4 голами та 1 асистом.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів, зокрема в 6 поєдинках Ліги чемпіонів забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. Його контракт з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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