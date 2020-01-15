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Арсенал може безкоштовно підписати Курзава

15 січня 22:19 379 Читать на русском
Арсенал може безкоштовно підписати Курзава
Лайвен Курзава / AFP

Оборонець французького Парі Сен-Жермен Лайвен Курзава може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні. У послугах досвідченого виконавця зацікавлений лондонський Арсенал.

"Каноніри" вступили в перемовини з лівим беком збірної Франції. Про це журналіст Мохамед Бухафсі написав у своєму твіттері.

ПСЖ хоче позбутися Курзави взимку

За його інформацією, Арсенал домовляється про перехід Курзава влітку 2020-го. Після закінчення нинішнього сезону 27-річний француз стане вільним агентом, тому вже може вести переговори з потенційними роботодавцями. У трансфері Курзава особисто зацікавлений керманич лондонців Мікель Артета.

У сезоні 2019/20 Лайвен Курзава провів лише 13 матчів у всіх турнірах. Раніше він захищав кольори Монако, а за ПСЖ виступає з 2015 року.

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