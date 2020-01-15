Арсенал может бесплатно подписать Курзава

Защитник французского Пари Сен-Жермен Лайвен Курзава может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах опытного исполнителя заинтересован лондонский Арсенал.

"Канониры" вступили в переговоры с левым беком сборной Франции. Об этом журналист Мохамед Бухафси написал в своем твиттере.

ПСЖ хочет избавиться от Курзавы зимой

По его информации, Арсенал договаривается о переходе Курзава летом 2020-го. После окончания нынешнего сезона 27-летний француз станет свободным агентом, поэтому уже может вести переговоры с потенциальными работодателями. В трансфере Курзава лично заинтересован наставник лондонцев Микель Артета.

В сезоне 2019/20 Лайвен Курзава провел лишь 13 матчей во всех турнирах. Ранее он защищал цвета Монако, а за ПСЖ выступает с 2015 года.

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