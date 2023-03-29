"Якби це залежало від мене, я б забрав його з Барси, але він хоче залишитися. Як батько я злий, і мене турбує те, що Ансу грає так мало. Ми говоримо про "десятку" Барселони, гравця збірної Іспанії та хлопчика, який вийшов з "Ла Масії". Думаю, що ми заслуговуємо набагато більшого, тому що до того, як Ансу отримав травму, він грав, а поряд були Мессі, Грізманн, Суарес...

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Фаті не хоче підписувати контракт з іншим клубом, але я хочу бачити його успіх. Я говорив з Матеу Алемані та Жорді Кройфом, і вони сказали мені, що хочуть бачити Ансу в команді. Перше, що Ансу сказав Жорже Мендешу, це те, що він із Барселони і не збирається залишати цю команду. Я думав інакше, але він сказав: "Тату, я не згоден. Я хочу бути тут".

Але чому Хаві не дає йому шансу? Це гарне питання. Він має свої причини. Два роки тому всі знищували Вінісіуса, і що тепер? Я прошу того ж для Ансу – підтримки та послідовності. Саме це отримав Вінісіус у Мадриді. Якщо ви цінуєте футболіста, подбайте про нього. Я не вимагаю ставити Ансу в склад, але він отримав травму в Барсі і пройшов через це випробування з Барсою. Команда була в занепаді, і всі хотіли, щоб він грав. Вони поспішили повернути його на поле, а тепер що – вони забули про нього?

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Через місяць я точно зустрінуся з Жорже Мендешем. Усі знають, хто це такий. Один чи два роки тому він сказав мені, що він мав пропозиції, але Бартомеу не захотів їх слухати. Я багато думаю про Севілью, про повернення додому. Зараз я не розглядаю пропозицію з Мадрида, тому що Ансу її не прийме... Я не можу помістити Ансу туди, де він не хоче бути, але я ніколи не буду говорити погано про Реал, тому що ніколи не знаєш, що станеться", – розповів батько Ансу Фаті в інтерв'ю "El Partidazo" на Cadena Cope.