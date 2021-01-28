"Я навіть і близько не підходив би до імені Мессі, яке ви щойно згадали. На мій погляд, це програна битва. Мартін – це Мартін.

Арсенал офіційно орендував Едегора у Реала

Останні кілька сезонів він прогресував і розвивався належним чином. Я дуже уважно стежу за ним, тому що він грав за Реал Сосьєдад з мого рідного міста, і я його дуже добре знаю.

Він дуже талановитий. Йому потрібне правильне середовище і трохи часу, але у Мартіна є якості, які допоможуть нам досягти успіху. Безумовно, у нього є все, що нам потрібно", – цитує Артету Daily Mail.

Нагадаємо, Арсенал орендував Мартіна Едегора у Реала до завершення поточного сезону.

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