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Арсенал – Манчестер Сіті: Зінченко у заявці на півфінал Кубка Англії – онлайн-відеотрансляція матчу

20:52 - Читать на русском
Арсенал – Манчестер Сіті: Зінченко у заявці на півфінал Кубка Англії – онлайн-відеотрансляція матчу
Арсенал – Манчестер Сіті: стартові склади та онлайн-відеотрансляція півфіналу Кубка Англії

Арсенал в рамках 1/2 фіналу Кубка Англії приймає Манчестер Сіті. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1/2 фіналу Кубка Англії Арсенал – Манчестер Сіті розпочнеться о 21:45 за київським часом. Онлайн-відеотрансляція зустрічі доступна на "Setanta Sports" і в цій новині, також "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку. Олександр Зінченко розпочне поєдинок з лави запасних.

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Стартові склади

Арсенал:

Манчестер Сіті:

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Відеоновини Українці за кордоном Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Арсенал Арсенал Арсенал - Манчестер Сіті Олександр Олександр Зінченко
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