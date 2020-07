Арсенал – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция полуфинала Кубка Англии – как это было

Матч 1/2 финала Кубка Англии Арсенал – Манчестер Сити начался в 21:45 по киевскому времени и закончился победой "канониров" благодаря дублю Пьера-Эмерика Обамеянга. Александр Зинченко весь матч провёл на скамейке запасных.

Арсенал вышел в финал Кубка Англии, добыв сенсационную победу над Манчестер Сити – Обамеянг оформил дубль

Онлайн-видеотрансляция встречи была доступна на "Setanta Sports" и в этой новости, также "Футбол 24" проводил текстовый онлайн поединка.

Стартовые составы

Арсенал:

