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Арсенал – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция полуфинала Кубка Англии – как это было

18 июля 21:40 - Читати українською
Арсенал – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция полуфинала Кубка Англии – как это было
Арсенал – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция полуфинала Кубка Англии – как это было

Арсенал в рамках 1/2 финала Кубка Англии принимал Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию встречи были в этой новости на "Футбол 24".

19’ Пьер-Эмерик Обамеянг
71’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
19’ Пьер-Эмерик Обамеянг
71’ Пьер-Эмерик Обамеянг

Матч 1/2 финала Кубка Англии Арсенал – Манчестер Сити начался в 21:45 по киевскому времени и закончился победой "канониров" благодаря дублю Пьера-Эмерика Обамеянга. Александр Зинченко весь матч провёл на скамейке запасных.

Арсенал вышел в финал Кубка Англии, добыв сенсационную победу над Манчестер Сити – Обамеянг оформил дубль

Онлайн-видеотрансляция встречи была доступна на "Setanta Sports" и в этой новости, также "Футбол 24" проводил текстовый онлайн поединка.

Стартовые составы

Арсенал:

Манчестер Сити:

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Теги
Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Видеоновости Арсенал Арсенал Арсенал - Манчестер Сити Александр Александр Зинченко
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