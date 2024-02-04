Арсенал приймає Ліверпуль в матчі 23 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Арсенал – Ліверпуль стартує о 18:30 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

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Олександр Зінченко виходить з перших хвилин. А от Жезус сьогодні не зіграє – на вістрі атаки Арсенала з'явився Хаверц. В основі Ліверпуля відсутній Нуньєс, який не встиг повністю відновитися.

Ліверпуль лідирує в АПЛ з 5-очковим відривом. Арсенал після невдалого періоду в кінці минулого року відстав, але сьогоднішня перемога поверне "канонірів" у боротьбу за чемпіонство.

Стартові склади команд

Арсенал: Райя – Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко – Едегор, Жоржінью, Райс – Сака, Хаверц, Мартінеллі.

Запасні: Рамсдейл, Седрік, Волтерс, Ківіор, Ельнені, Сміт-Роу, Нелсон, Троссар, Нкетія.

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Гомес – Гравенберх, Мак Аллістер, Джонс – Гакпо, Жота, Діас.

Запасні: Адріан, Келлехер, Кванса, Макконнел, Кларк, Еліотт, Робертсон, Тьягу, Нуньєс.