Арсенал принимает Ливерпуль в матче 23 тура АПЛ. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Матч Арсенал – Ливерпуль стартует в 18:30 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Ukraine. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

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Александр Зинченко выходит с первых минут. А вот Жезус сегодня не сыграет – на острие атаки Арсенала появился Хаверц. В основе Ливерпуля отсутствует Нуньес, который не успел полностью восстановиться.

Ливерпуль лидирует в АПЛ с 5-очковым отрывом. Арсенал после неудачного периода в конце прошлого года отстал, но сегодняшняя победа вернет "канониров" в борьбу за чемпионство.

Стартовые составы команд

Арсенал: Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Жоржиньо, Райс – Сака, Хаверц, Мартинелли.

Запасные: Рамсдейл, Седрик, Уолтерс, Кивиор, Эльнени, Смит-Роу, Нелсон, Троссар, Нкетиа.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Гомес – Гравенберх, Мак Аллистер, Джонс – Гакпо, Жота, Диас.

Запасные: Адриан, Келлехер, Кванса, Макконнел, Кларк, Элиотт, Робертсон, Тьягу, Нуньес.