Арсенал-Київ заявив про довіру Раванеллі

Президент київського Арсенала Івіца Піріч розповів, що клуб повністю довіряє Фабріціо Раванеллі попри невдалі результати команди на старті сезону.

Оновлений Арсенал-Київ під керівництвом Раванеллі невдало стартував в УПЛ 2018/19. Кияни – єдина команда, яка програла всі 3 стартові матчі та, відповідно, замикає турнірну таблицю чемпіонату України.

Попри це у клубі заявляють про повну довіру до італійця.

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"Арсенал – дебютант Прем'єр-ліги. Не може все так відразу вийти. Звичайно, це не повинно служити виправданням трьом поразкам. Але потрібен час. Ми як і раніше довіряємо Раванеллі. Наступна гра з Олександрією, яка очолила таблицю. Буде важка гра, але я вірю, що ми заробимо хоча б перше очко.

Поки він наш тренер, ми йому повністю довіряємо. У нього було мало часу, щоб поставити гру команді. Я також хочу сказати, що скоро почне працювати академія, яку я обіцяв відкрити. У нас багато нагальних справ. Ми потихеньку обзаводимось спонсорами. Я вірю, що результат прийде.

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Ми надали Раванеллі можливість реалізуватися як тренеру. Мені подобається, як він вибудовує структуру в клубі. Він професійно підійшов до справи. Сподіваюся, що очки він почне набирати з наступного туру", – цитує Піріча Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал "Футбол".