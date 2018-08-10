Арсенал-Киев заявил о доверии Раванелли

Президент киевского Арсенала Ивица Пирич рассказал, что клуб полностью доверяет Раванелли несмотря на неудачные результаты команды на старте сезона.

Обновленный Арсенал-Киев под руководством Фабрицио Раванелли неудачно стартовал в УПЛ 2018/19. Киевляне – единственная команда, которая проиграла все 3 стартовых матча и, соответственно, замыкает турнирную таблицу чемпионата Украины.

Несмотря на это, в клубе заявляют о полном доверии к итальянцу.

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"Арсенал – дебютант Премьер-лиги. Не может все так сразу выйти. Конечно, это не должно служить оправданием трем поражениям. Но нужно время. Мы по-прежнему доверяем Раванелли. Следующая игра с Александрией, которая возглавила таблицу. Будет тяжелая игра, но я верю, что мы заработаем хотя бы первое очко.

Пока он наш тренер, мы ему полностью доверяем. У него было мало времени, чтобы поставить игру команде. Я также хочу сказать, что скоро начнет работать академия, которую я обещал открыть. У нас много неотложных дел. Мы потихоньку обзаводимся спонсорами. Я верю, что результат придет.

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Мы предоставили Раванелли возможность реализоваться как тренеру. Мне нравится, как он выстраивает структуру в клубе. Он профессионально подошел к делу. Надеюсь, что очки он начнет набирать со следующего тура", – цитирует Пирича Dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал "Футбол".