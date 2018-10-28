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Фонсека: Участь Тайсона і Марлоса в матчах проти Динамо та Манчестер Сіті досі під питанням

27 жовтня 19:33 803 Читать на русском
Фонсека: Участь Тайсона і Марлоса в матчах проти Динамо та Манчестер Сіті досі під питанням
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Лідери Шахтаря Тайсон та Марлос можуть не встигнути відновитися до матчів з Динамо та Манчестер Сіті.

Про це повідомив головний тренер гірників Паулу Фонсека на прес-конференції після матчу з Арсеналом, відповідаючи на питання журналіста "Футбол 24".

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"Відверто кажучи, немає ніяких гарантій. Хлопці зараз проходять період відновлення, але поки що є великі сумніви, чи будуть вони готові до матчів з Динамо і з Манчестер Сіті. У нас є ще тиждень, ми намагатимемося зробити все, що зможемо, але сумніви залишаються", – сказав Фонсека.

Зазначимо, Шахтар розгромив Арсенал-Київ у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги. До слова, поєдинок 14-го туру УПЛ між Шахтарем та Динамо зіграють у суботу, 3 листопада, а матч Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться 7 листопада.

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