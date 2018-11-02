Арсенал-Київ попри трансферний бан дозаявив трьох виконавців

Київський Арсенал заявив Артема Козака та Олексія Ларіна на матчі української Прем'єр-ліги.

Арсенал-Київ дозаявив на матчі УПЛ трьох нових гравців – захисників Сержа Акакпо та Олексія Ларіна, а також хавбека Артема Козака, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначимо, що столичний клуб програв справу у суді своєму колишньому наставнику, за що отримав трансферний бан.

20-річний Козак провів попередні два сезони в юнацькій команді ПАОКа. Хавбек виховувався в системі Динамо.

24-річний Олексій Ларін є вихованцем Дніпра, з січня 2017 по червень 2018 грав у складі болгарського Дунава.