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Арсенал-Киев, несмотря на трансферный бан, дозаявил трех исполнителей

17:45 80 Читати українською
Арсенал-Киев, несмотря на трансферный бан, дозаявил трех исполнителей
Артем Козак / Фото: соцсети

Киевский Арсенал заявил Артема Козака и Алексея Ларина на матчи украинской Премьер-лиги.

Арсенал-Киев дозаявил на матчи УПЛ трех новых игроков – защитников Сержа Акакпо и Алексея Ларина, а также хавбека Артема Козака, сообщает официальный сайт клуба.

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Отметим, что столичный клуб проиграл дело в суде своему бывшему наставнику, за что получил трансферный бан.

20-летний Козак провел предыдущие два сезона в юношеской команде ПАОКа. Хавбек воспитывался в системе Динамо.

24-летний Алексей Ларин является воспитанником Днепра, с января 2017 по июнь 2018 играл в составе болгарского Дунава.

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Арсенал-Киев Арсенал-Киев Серж Акакпо Серж Акакпо Алексей Ларин Алексей Ларин Артем Козак Артем Козак
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