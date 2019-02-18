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Арсенал-Київ підпише португальця Самбу, який належить Спартаку-2

17:55 414 Читать на русском
Арсенал-Київ підпише португальця Самбу, який належить Спартаку-2
Ідріса Самбу / Соцмережі

Арсенал-Київ підсилиться вінгером Спартака-2 Ідрісою Самбу.

Арсенал-Київ близький до підписання 20-річного португальського футболіста Ідріси Самбу. Деталі потенційної угоди наразі невідомі, повідомляє телеканал "Футбол 1".

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Футболіст наразі виступає за бельгійський Мускрон на правах оренди, контракт гравця належить Спартаку-2. У поточному сезоні на рахунку Самбу 7 матчів за бельгійський клуб та один гол.

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20-річний португалець виступає на правому фланзі атаки, але може зіграли лівого вінгера та центрального нападника.

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