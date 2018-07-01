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Арсенал-Київ орендував Баланюка

2 липня 06:00 5 Читать на русском
Арсенал-Київ орендував Баланюка
Денис Баланюк / FootballHub

Нападник Вісли Денис Баланюк на рік орендований київським Арсеналом.

Денис Баланюк в інтерв'ю FootballHub повідомив, що проведе рік в оренді в клубі Арсенал-Київ.

"На рік уклав арендну угоду. Треба грати, треба повернутися у футбол", – сказав Баланюк.

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Контракт українця належить польській Віслі.

"Канонірів" цього літа очолив екс-футболіст Ювентуса та збірної Італії Фабріціо Раванеллі.

Теги
ЧС 2018 Трансфери Арсенал-Київ Арсенал-Київ Трансфери чемпіонату України Вісла Краків Вісла Краків Денис Баланюк Денис Баланюк
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