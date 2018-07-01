Арсенал-Київ орендував Баланюка

Нападник Вісли Денис Баланюк на рік орендований київським Арсеналом.

Денис Баланюк в інтерв'ю FootballHub повідомив, що проведе рік в оренді в клубі Арсенал-Київ.

"На рік уклав арендну угоду. Треба грати, треба повернутися у футбол", – сказав Баланюк.

"Шевченко може допомогти мені". Фабріціо Раванеллі – ексклюзивне інтерв'ю про Ювентус, Лобановського і Україну

Контракт українця належить польській Віслі.

"Канонірів" цього літа очолив екс-футболіст Ювентуса та збірної Італії Фабріціо Раванеллі.