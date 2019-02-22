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Арсенал-Київ не зміг дозаявити новачків-легіонерів, – ЗМІ

20:16 64 Читать на русском
Арсенал-Київ не зміг дозаявити новачків-легіонерів, – ЗМІ
Арсенал-Київ не зміг дозаявити новачків-легіонерів

Київський клуб не може заплатити легіонерські внески.

За інформацією Sport Arena, "гармаші" не змогли дозаявити новачків-легіонерів на другу частину сезону. Причина – клуб не може оплатити легіонерські внески.

Мудрик відмовився від оренди в Арсенал-Київ

Як повідомляє джерело, Арсенал-Київ єдиний з усіх команд УПЛ, хто не зумів дозаявити новачків-легіонерів. Точна кількість легіонерів поки не відома, але за кожного гравця з іншої країни, який раніше не був заявлений в чемпіонат України серед професіоналів, треба платити по 150 тисяч гривень.

Раніше на перегляді у київському клубі знаходився бразилець Адсон, португалець Ідріса Самбу, грузин Джаба Ліпартія і двоє футболістів із Танзанії.

Арсенал-Київ взимку змінив майже весь склад – з осінньої частини залишилось лише 3 гравці

Теги
Трансфери чемпіонату України Трансфери Арсенал-Київ Арсенал-Київ УПЛ
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