Арсенал-Київ – Львів: анонс матчу УПЛ

"Футбол 24" представляє анонс матчу 1 туру української Прем'єр-ліги.

Арсенал-Київ – Львів

19.30. Київ, Динамо імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Олександр Дердо

Телетрансляція на каналі Футбол 1

Поєдинок між Арсеналом-Київ та ФК Львів – цілковита інтрига. Вони мають нових колоритних головних тренерів (у "канонірів" – відомий у минулому футболіст Фабріціо Раванеллі, а у львів'ян – перший темношкірий наставник УПЛ Жилмар), чия кваліфікація викликає запитання. Кожен з них почав комплектувати свої команди, запрошуючи багатьох легіонерів. Рівень цих новачків оцінити також неможливо.

Статистика протистояння – 2 матчі: 1 перемога Арсенала-Київ, 1 нічия

Що з цього вийде – уявити складно. Арсенал-Київ навряд чи буде дуже схожим на себе зразка Першої ліги, а у Львова залишилося небагато спільного зі своєю попередньою подобою Вересом, який ледь не пробився в Лігу Європи. Команди відкривають нову сторінку у власній історії. На щастя, матчем проти такого ж загадкового суперника, тому успішний старт для обох є цілком реальним.

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