Арсенал-Киев – Львов: анонс матча УПЛ

"Футбол 24" представляет анонс матча 1 тура украинской Премьер-лиги.

Арсенал-Киев – Львов

19.30. Киев, Динамо имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Александр Дердо

Телетрансляция на канале Футбол 1

Поединок между Арсеналом-Киев и ФК Львов – полная интрига. Они имеют новых колоритных главных тренеров (у "канониров" – известный в прошлом футболист Фабрицио Раванелли, а у львовян – первый темнокожий наставник УПЛ Жилмар), чья квалификация вызывает вопросы. Каждый из них начал комплектовать свои команды, приглашая много легионеров. Уровень этих новичков оценить также невозможно.

Статистика противостояния – 2 матча: 1 победа Арсенала-Киев, 1 ничья

Что из этого получится – представить сложно. Арсенал-Киев вряд ли будет очень похожим на себя образца Первой лиги, а у Львова осталось мало общего со своим предыдущим обликом Вересом, который едва не пробился в Лигу Европы. Команды открывают новую страницу в своей истории. К счастью, матчем против такого же загадочного соперника, поэтому успешный старт для обоих вполне реален.

Новий Шахтар, бразильці Динамо і трансфери Зорі. 5 головних інтриг наступного сезону УПЛ