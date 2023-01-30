Арсенал хоче поцупити в Челсі лідера команди – його контракт завершується вже наступного літа
21:44 - Читать на русском
Півзахисник Челсі Жоржінью може змінити один лондонський клуб на інший.
Арсенал є серед клубів, які розглядають підписання Жоржінью, повідомляє журналіст Девід Орнштайн.
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Контракт італійця завершується влітку 2023 року, а Челсі відкритий до відходу хавбека, оскільки розраховує завершити перехід Енцо Фернандеса.
У поточному сезоні Жоржінью відіграв 25 матчів за Челсі, в яких відзначився 3 забитими м'ячами. Вартість за даними Transfermarkt становить 35 млн євро.
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