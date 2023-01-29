Французький захисник Мало Гюсто продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії, але трохи пізніше.

Челсі завершив перехід 19-річного вихованця Ліона. Мало Гюсто підписав із "синіми" контракт до 2030 року, повідомляє прес-служба клубу.

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За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 35 мільйонів євро разом із бонусами. Миттєвого підсилення Челсі не отримає. Нинішній сезон Гюсто дограє в Ліоні на правах оренди. У поточному розіграші Ліги 1 француз провів 15 матчів, відзначившись одним асистом.

До слова, це вже 7-й перехід, який Челсі організував під час зимового трансферного вікна. Раніше лондонці підписали Михайла Мудрика, Жоау Феліша, Бенуа Бадіашиля, Ноні Мадуеке, Андрея Сантоса та Давіда Фофана.

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