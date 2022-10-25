У одного из лучших футболистов чемпионата Италии есть шанс продолжить карьеру в АПЛ. Очередным претендентом на Милинковича-Савича стал Арсенал, сообщает Express. Придется выиграть конкуренцию у Ман Юнайтед и Ювентуса.

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Для Микеля Артеты переход 27-летнего серба станет одним из приоритетных. Арсенал готов предложить Лацио 60 миллионов евро. Calciomercatoweb добавляет, что лондонцы намерены включить в это соглашение своего игрока. Речь идет об Альберте Локонге, который не смог стать важным игроком в схемах Артеты.

К слову, в нынешнем сезоне Милинкович-Савич уже сыграл за Лацио 15 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 ассиста. Всего за "орлов" он уже провел более трехсот поединков (62 гола и 58 ассистов).

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