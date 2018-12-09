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Арсенал готовий продати Озіла – "каноніри" повісили цінник на хавбека

10:21 384 Читать на русском
Арсенал готовий продати Озіла – "каноніри" повісили цінник на хавбека
Месут Озіл / independent

Півзахисник Арсенала Месут може покинути лондонський клуб найближчим часом.

За інформацією Daily Express, головний тренер Арсенала Унаї Емері та Месут Озіл мають певні непорозуміння, і клуб може розглянути пропозиції щодо німецького турка вже під час зимового трансферного вікна.

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Півзахисник у нинішньому сезоні перестав бути беззаперечним гравцем основи, а також регулярно отримує порцію критики від преси та вболівальників. Повідомляється, що Арсенал готовий продати гравця за 25 млн фунтів.

Чинний контракт Озіла з "канонірами" розрахований до 2021 року. У поточному сезоні Месут Озіл провів 10 матчів в АПЛ, у яких забив 3 м'ячі та зробив один асист.

До слова, Озіл опинився у когорті тих гравців Арсенала, які влаштували гучну вечірку з алкоголем, десятками дівчат та "звеселяючим газом".

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