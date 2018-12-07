Гравці Арсенала влаштували гучну вечірку з алкоголем, десятками дівчат та "звеселяючим газом"

Лідери лондонського Арсенала вляпались у гучний скандал.

Гравці "канонірів" Олександр Ляказетт, П'єр-Емерік Обамеянг, Месут Озіл, Сеад Колашинац і Маттео Гандузі були помічені на шаленій вечірці перед початком поточного сезону АПЛ, повідомляє видання The Sun.

Феллаїні уникнув покарання за брутальний фол проти Гандузі – талант Арсенала міг залишитись без волосся

За інформацією видання, разом з футболістами на вечірці розважалось близько 70 дівчат. Святкування не обійшлось без великої кількості алкоголю, а також "звеселяючого газу", який гравці вдихали з повітряних кульок.

"Вони приносили ємності із звеселяючим газом мішками і постійно вдихали його. Деякі навіть періодично втрачали свідомість", – прокоментував вечірку один з очевидців.

Варто відзначити, Арсенал розпочав сезон з двох поразок, а потім видав серію з 11-ти перемог поспіль.