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Гравці Арсенала влаштували гучну вечірку з алкоголем, десятками дівчат та "звеселяючим газом"

13:24 1746 Читать на русском
Гравці Арсенала влаштували гучну вечірку з алкоголем, десятками дівчат та "звеселяючим газом"
Гравці Арсенала влаштували гучну вечірку / Фото AP

Лідери лондонського Арсенала вляпались у гучний скандал.

Гравці "канонірів" Олександр Ляказетт, П'єр-Емерік Обамеянг, Месут Озіл, Сеад Колашинац і Маттео Гандузі були помічені на шаленій вечірці перед початком поточного сезону АПЛ, повідомляє видання The Sun.

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За інформацією видання, разом з футболістами на вечірці розважалось близько 70 дівчат. Святкування не обійшлось без великої кількості алкоголю, а також "звеселяючого газу", який гравці вдихали з повітряних кульок.

"Вони приносили ємності із звеселяючим газом мішками і постійно вдихали його. Деякі навіть періодично втрачали свідомість", – прокоментував вечірку один з очевидців.

Варто відзначити, Арсенал розпочав сезон з двох поразок, а потім видав серію з 11-ти перемог поспіль.

Теги
Арсенал Арсенал Англія Месут Озіл Месут Озіл Александр Ляказетт Александр Ляказетт Сеад Колашинац Сеад Колашинац П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Маттео Гандузі Маттео Гандузі
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