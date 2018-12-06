Феллаїні уникнув покарання за брутальний фол проти Гандузі – талант Арсенала міг залишитись без волосся

Моторошний епізод трапився у матчі 15-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Арсенал (2:2).

Наприкінці матчу проти Арсенала бельгійський хавбек МЮ потягнув за волосся свого опонента Маттео Гандузі.

Арбітр зафіксував порушення правил та призначив штрафний удар, проте картки Феллаїні не показав.

Феллаїні кардинально змінив імідж – його не впізнати

Суддя бачив епізод, тому рішення про додаткове покарання для Маруана не буде розглядатись, повідомляє Sky Sports.

Варто відзначити, що донедавна у бельгійця була схожа зачіска, як у Гандузі. Можливо, бельгієць засумував за колишнім іміджем.