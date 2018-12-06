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Феллаїні уникнув покарання за брутальний фол проти Гандузі – талант Арсенала міг залишитись без волосся

17:25 262 Читать на русском
Феллаїні уникнув покарання за брутальний фол проти Гандузі – талант Арсенала міг залишитись без волосся
Маруан Феллаїні / Фото AFP

Моторошний епізод трапився у матчі 15-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Арсенал (2:2).

Наприкінці матчу проти Арсенала бельгійський хавбек МЮ потягнув за волосся свого опонента Маттео Гандузі.

Арбітр зафіксував порушення правил та призначив штрафний удар, проте картки Феллаїні не показав.

Феллаїні кардинально змінив імідж – його не впізнати

Суддя бачив епізод, тому рішення про додаткове покарання для Маруана не буде розглядатись, повідомляє Sky Sports.

Варто відзначити, що донедавна у бельгійця була схожа зачіска, як у Гандузі. Можливо, бельгієць засумував за колишнім іміджем.

Англія15 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Арсенал: Середа 05 грудня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
2 : 2
Арсенал
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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Арсенал Маруан Феллаїні Маруан Феллаїні Маттео Гандузі Маттео Гандузі
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