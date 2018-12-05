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Шахтар посперечається з Арсеналом і Монако за бразильця Лукаса

18:11 219 Читать на русском
Шахтар посперечається з Арсеналом і Монако за бразильця Лукаса
Жонні Лукас / tribunapr

Хавбек Парани Жонні Лукас може продовжити кар'єру в чемпіонаті України.

За інформацією Tribunapr, Шахтар зацікавлений у придбанні півзахисника Парани Жонні Лукаса. У минулому сезоні 18-річний бразилець відіграв 21 матч та забив 2 голи. До слова, Парана посіла останнє місце у чемпіонаті Бразилії і клуб готовий продати своїх лідерів.

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Зазначається, що керівництво Парани хоче отримати за Жонні орієнтовно 12 млн євро. Монако та Арсенал також розглядають можливість запрошення молодого таланта до своїх лав.

До слова, Лукас грає за збірну Бразилії U-20 разом з форвардом Реала Жуніором Вінісіусом та захисником Шахтаря Маркіньйосом Сіпріано.

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