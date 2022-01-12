Сеад Колашинац і Пабло Марі не потрібні лондонському клубу, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Боснійця пов'язують з Марселем. Влітку Колашинац стає вільним агентом, тому Арсенал навряд буде вимагати велику компенсацію. Натомість Марі може вирушити в оренду до Удінезе. Фріульці хочуть підсилити склад для спокійного збереження прописки в Серії А – одним з прямих конкурентів є Дженоа Андрія Шевченка.

Додамо, що Марі і Колашинац у поточному сезоні награли по 270 хвилин, але результативними діями не відзначались.

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