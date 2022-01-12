Сеад Колашинац и Пабло Мари не нужны лондонскому клубу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Боснийца связывают с Марселем. Летом Колашинац становится свободным агентом, поэтому Арсенал вряд ли потребует большую компенсацию. Мари может отправиться в аренду в Удинезе. Фриульцы хотят усилить состав для спокойного сохранения прописки в Серии А – одним из прямых конкурентов является Дженоа Андрея Шевченко.

Мари и Колашинац в текущем сезоне наиграли по 270 минут, но результативными действиями не отмечались.

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