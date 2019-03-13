Арсенал – Ренн: передматчева прес-конференція Унаї Емері

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився очікуваннями від матчу-відповіді Ліги Європи проти Ренна.

"Ми дуже вимогливі до себе. Наші футболісти хочуть грати у великих матчах з найсильнішими командами. Іноді нам важко дається потрібний результат. Наприклад, так було в матчі з БАТЕ в минулому раунді.

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Ми знову програли в першому матчі, тепер нас чекає важка гра завтра. Але ми самі вимагаємо від себе кращої гри і роботи на тренуваннях і в матчах.

Нам потрібно бути єдиними, створити атмосферу на стадіоні. Сподіваємося, що підтримка буде протягом усіх 90 хвилин. Арсенал повинен зіграти на найвищому рівні, щоб пройти далі. У той же час важливо зберігати холодні голови і приймати правильні рішення.

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Я не думаю про те, що Арсенал все одно вважають фаворитом. Я лише хочу, щоб ми зіграли на дуже високому рівні", – цитує Емері Four-Four-Two.