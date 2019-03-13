Арсенал - Ренн: предматчевая пресс-конференция Унаи Эмери

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы против Ренна.

"Мы очень требовательны к себе. Наши футболисты хотят играть в больших матчах с сильнейшими командами. Иногда нам трудно дается нужный результат. Например, так было в матче с БАТЭ в прошлом раунде.

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Мы снова проиграли в первом матче, теперь нас ждет тяжелая игра завтра. Но мы сами требуем от себя лучшей игры и работы на тренировках и в матчах.

Нам нужно быть едиными, создать атмосферу на стадионе. Надеемся, что поддержка будет на протяжении всех 90 минут. Арсенал должен сыграть на высшем уровне, чтобы пройти дальше. В то же время важно сохранять холодные головы и принимать правильные решения.

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Я не думаю о том, что Арсенал все равно считают фаворитом. Я только хочу, чтобы мы сыграли на очень высоком уровне", – цитирует Эмери Four-Four-Two.