Ляказетт зможе зіграти проти Ренна – гравцю скоротили дискваліфікацію

Форвард Арсенала Александр Ляказетт зможе взяти участь у матчі-відповіді 1/8 фіналу проти Ренна.

УЄФА скоротив дискваліфікацію форварда Арсенала Александра Ляказетта з трьох матчів до двох, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Французький футболіст отримав вилучення в першому матчі 1/16 фіналу проти БАТЕ, після чого Дисциплінарний комітет виніс вердикт у вигляді 3 матчів дискваліфікації.

Поєдинок Арсенал – Ренн відбудеться 14 березня о 22:00 за київським часом.