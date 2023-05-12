Арсенал зацікавлений у трансфері 23-річного француза, повідомляє GFFN. Розмінною монетою під час цього переходу може стати Фоларін Балогун, на якого претендує РБ Лейпциг.

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Зазначається, що приїзд Сімакана може вирішити відразу дві проблеми Мікеля Артети, адже Мохамед здатен закрити відразу дві проблемні позиції Арсенала – правого захисника та центрбека.

До слова, у нинішньому сезоні француз провів за РБ Лейпциг 34 матчі, у яких забив три голи та віддав 8 асистів. Особливо успішно Сімакан відіграв матч-відповідь групового етапу ЛЧ проти Шахтаря (4:0). Мохамед виконав результативний пас і наглухо закрив Михайла Мудрика. Ймовірно, це був найгірший матч українця в цій Лізі чемпіонів.

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