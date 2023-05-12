Португальський захисник Жоау Канселу поки не знає, де продовжить свою кар'єру.

Не так давно Канселу був одним із лідерів Манчестер Сіті, але після конфлікту з Пепом Гвардіолою був змушений піти. За Баварію він грає на правах оренди й не зумів переконати мюнхенців викупити його контракт.

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Влітку 28-річний португалець повернеться в Манчестер, але шансів на реінтеграцію до складу "містян" майже немає. Допомогти Канселу може Мікель Артета, забравши універсала в Арсенал, повідомляє Footbll London. Нагадаємо, торік цим маршрутом вирушили Олександр Зінченко та Габріель Жезус.

До слова, у нинішньому сезоні саме відсутність глибини складу не дала лондонцям залишитися на вершині турнірної таблиці АПЛ. "Канонірів" випередив саме Манчестер Сіті. Артета вірить, що запрошення такого гравця, як Канселу значно скоротить різницю у класі між командами.

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