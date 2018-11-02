Арсенал – Ліверпуль: відразу 5 захисників "канонірів" пропустять матч через травми

У лондонців переповнений лазарет перед поєдинком 11-го туру АПЛ проти Ліверпуля.

Офіційний сайт Арсенала повідомляє, що відразу низку гравців команди спіткала епідемія травм. Відтак Ектор Бельєрін не зможе допомогти "канонірам" у матчі проти Ліверпуля. Також не зіграють у зустрічі через різноманітні травми оборонці Начо Монреаль, Сеад Колашинац, Лоран Кошельни, Сократіс Папастатопулос.

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Що стосується Ліверпуля, то точно відомо, що у зустрічі не зіграють Джордан Хендерсон і Набі Кейта.

Матч 11-го туру англійської Прем'єр-ліги між Арсеналом та Ліверпулем відбудеться завтра. Стартовий свисток у матчі пролунає о 19:30.

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