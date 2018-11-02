toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

Арсенал – Ліверпуль: відразу 5 захисників "канонірів" пропустять матч через травми

15:37 480 Читать на русском
Арсенал – Ліверпуль: відразу 5 захисників "канонірів" пропустять матч через травми
Ектор Бельєрін / соцмережі

У лондонців переповнений лазарет перед поєдинком 11-го туру АПЛ проти Ліверпуля.

Офіційний сайт Арсенала повідомляє, що відразу низку гравців команди спіткала епідемія травм. Відтак Ектор Бельєрін не зможе допомогти "канонірам" у матчі проти Ліверпуля. Також не зіграють у зустрічі через різноманітні травми оборонці Начо Монреаль, Сеад Колашинац, Лоран Кошельни, Сократіс Папастатопулос.

Клопп особисто зацікавлений у запрошенні Усмана Дембеле в Ліверпуль

Що стосується Ліверпуля, то точно відомо, що у зустрічі не зіграють Джордан Хендерсон і Набі Кейта.

Матч 11-го туру англійської Прем'єр-ліги між Арсеналом та Ліверпулем відбудеться завтра. Стартовий свисток у матчі пролунає о 19:30.

"Тут мене грабують, а вдома – уб’ють". Росія видає футболіста із клубу Дрогба на тортури і смерть – шокуюча історія

Англія11 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Ліверпуль: Субота 03 листопада 2018

Арсенал
до матчу
1
дн
:
0
год
:
43
хв
Ліверпуль
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Арсенал - Ліверпуль Арсенал Арсенал Сократіс Папастатопулос Сократіс Папастатопулос Лоран Кошельни Лоран Кошельни Начо Монреаль Начо Монреаль Сеад Колашинац Сеад Колашинац Ектор Бельєрін Ектор Бельєрін Набі Кейта Набі Кейта Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
13
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук