Арсенал – Ливерпуль: сразу 5 защитников "канониров" пропустят матч из-за травм

У лондонцев переполнен лазарет перед поединком 11-го тура АПЛ против Ливерпуля.

Официальный сайт Арсенала сообщает, что сразу ряд игроков команды постигла эпидемия травм. Поэтому Эктор Бельерин не сможет помочь "канонирам" в матче против Ливерпуля. Также не сыграют во встрече из-за различных травм защитники Начо Монреаль, Сеад Колашинац, Лоран Кошельны, Сократис Папастатопулос.

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Что касается Ливерпуля, то точно известно, что во встрече не сыграют Джордан Хендерсон и Наби Кейта.

Матч 11-го тура английской Премьер-лиги между Арсеналом и Ливерпулем состоится завтра. Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30.

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