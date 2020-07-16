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Арсенал – Ліверпуль: Клопп назвав основну причину поразки чемпіона Англії

10:01 - Читать на русском
Арсенал – Ліверпуль: Клопп назвав основну причину поразки чемпіона Англії
Юрген Клопп / Фото ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп має серйозні претензії до своїх підопічних після зустрічі з Арсеналом (1:2).

32’ Александр Ляказетт
44’ Рейс Нелсон
 
Садьйо Мане 20’
20’ Садьйо Мане
32’ Александр Ляказетт
44’ Рейс Нелсон

"Двічі трапилася серйозна втрата концентрації. Ми взяли паузу після забитого м'яча. Ми грали просто блискуче, особливо в першій половині. Різниця за ударами – 24/3, але ці два епізоди вбили гру для нас.

Парад помилок у відеоогляді матчу Арсенал – Ліверпуль – 2:1

Це Прем'єр-ліга і так робити не можна. Ван Дейк втратив м'яч, але я не бачив, щоб хтось відкривався. Ніхто не хотів отримати м'яч. Це не має сенсу.

Ми повинні винести урок з цього. У нас були моменти недбалості протягом сезону, але сьогодні ввечері нас покарали за це. З іншого боку, це добре, ми повинні винести урок.

Ми постійно домінували. Це була хороша гра. У Арсенала були два моменти, не впевнений, що вони їх самі спровокували, але ці ситуації були, і вони використали їх", – цитує Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, Ліверпуль достроково завоював золоті медалі турніру. Після 36 турів Арсенал розташувався на 9-й сходинці.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Арсенал - Ліверпуль Юрген Юрген Клопп
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