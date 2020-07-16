Арсенал – Ліверпуль: Клопп назвав основну причину поразки чемпіона Англії

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп має серйозні претензії до своїх підопічних після зустрічі з Арсеналом (1:2).

"Двічі трапилася серйозна втрата концентрації. Ми взяли паузу після забитого м'яча. Ми грали просто блискуче, особливо в першій половині. Різниця за ударами – 24/3, але ці два епізоди вбили гру для нас.

Парад помилок у відеоогляді матчу Арсенал – Ліверпуль – 2:1

Це Прем'єр-ліга і так робити не можна. Ван Дейк втратив м'яч, але я не бачив, щоб хтось відкривався. Ніхто не хотів отримати м'яч. Це не має сенсу.

Ми повинні винести урок з цього. У нас були моменти недбалості протягом сезону, але сьогодні ввечері нас покарали за це. З іншого боку, це добре, ми повинні винести урок.

Ми постійно домінували. Це була хороша гра. У Арсенала були два моменти, не впевнений, що вони їх самі спровокували, але ці ситуації були, і вони використали їх", – цитує Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, Ліверпуль достроково завоював золоті медалі турніру. Після 36 турів Арсенал розташувався на 9-й сходинці.

Арсенал у рідних стінах переміг Ліверпуль: аномальний матч, палаючі очі Робертсона та вбивча ефективність "канонірів"