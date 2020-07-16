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Арсенал – Ливерпуль: Клопп назвал основную причину поражения чемпиона Англии

10:01 - Читати українською
Арсенал – Ливерпуль: Клопп назвал основную причину поражения чемпиона Англии
Юрген Клопп / Фото ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп имеет серьезные претензии к своим подопечным после встречи с Арсеналом (1:2).

32’ Александр Ляказетт
44’ Рейсс Нелсон
 
Садио Мане 20’
20’ Садио Мане
32’ Александр Ляказетт
44’ Рейсс Нелсон

"Дважды случалась серьезная потеря концентрации. Мы взяли паузу после забитого мяча. Мы играли просто блестяще, особенно в первой половине. Разница по ударам – 24/3, но эти два эпизода убили игру для нас.

Парад ошибок в видеообзоре матча Арсенал – Ливерпуль – 2:1

Это Премьер-лига и так делать нельзя. Ван Дейк потерял мяч, но я не видел, чтобы кто-то открывался. Никто не хотел получить мяч. Это не имеет смысла.

Мы должны извлечь урок из этого. У нас были моменты небрежности в течение сезона, но сегодня вечером нас наказали за это. С другой стороны, это хорошо, мы должны извлечь урок.

Мы постоянно доминировали. Это была хорошая игра. У Арсенала было два момента, не уверен, что они их сами спровоцировали, но эти ситуации были, и они использовали их", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, Ливерпуль досрочно завоевал золотые медали турнира. После 36 туров Арсенал расположился на 9-й строчке.

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