Арсенал – Ливерпуль: Клопп назвал основную причину поражения чемпиона Англии

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп имеет серьезные претензии к своим подопечным после встречи с Арсеналом (1:2).

"Дважды случалась серьезная потеря концентрации. Мы взяли паузу после забитого мяча. Мы играли просто блестяще, особенно в первой половине. Разница по ударам – 24/3, но эти два эпизода убили игру для нас.

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Это Премьер-лига и так делать нельзя. Ван Дейк потерял мяч, но я не видел, чтобы кто-то открывался. Никто не хотел получить мяч. Это не имеет смысла.

Мы должны извлечь урок из этого. У нас были моменты небрежности в течение сезона, но сегодня вечером нас наказали за это. С другой стороны, это хорошо, мы должны извлечь урок.

Мы постоянно доминировали. Это была хорошая игра. У Арсенала было два момента, не уверен, что они их сами спровоцировали, но эти ситуации были, и они использовали их", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, Ливерпуль досрочно завоевал золотые медали турнира. После 36 туров Арсенал расположился на 9-й строчке.

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