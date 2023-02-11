"Вийшла дуже складна гра. Ми цього й очікували. Дякую супернику за те, як вони боролися. Однак, думаю, що ми домінували і ми мали гарні моменти. Вони перетворили цю гру на атракціон з американськими гірками, це спрацювало.

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Я радий за Троссара, тому що він – той гравець, який може вирішувати великі моменти. Вважаю, він добре зіграв. Ми можемо використати його талант. Це сміливий гравець, навіть коли гра перебуває під тиском.

Позитив полягає у тому, що ми ще трохи збільшили відрив від другого місця. Думаю, що команда сьогодні показала хорошу гру. Тепер на нас чекає ще один великий матч – проти Манчестер Сіті. Ми знаємо це та будемо готові. Це буде ще одна велика та чудова гра", – цитує Артету ВВС.

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