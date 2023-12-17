Арсенал переміг Брайтон в 17 турі АПЛ 2023/24. Олександр Зінченко відіграв майже весь матч. Дивіться на "Футбол 24" відео забитих м'ячів та огляд найкращих моментів поєдинку.

Перший тайм на Емірейтс завершився без голів, а по перерві господарі довели свою перевагу, забивши у ворота команди Роберто Де Дзербі два м'ячі.

Арсенал впевнено переграв Брайтон, повернувшись на вершину АПЛ – Зінченко провів черговий вдалий матч

На старті другого тайму відзначився Габріел Жезус, який після розіграшу кутового відкрив рахунок. "Каноніри" закрили гру тільки на останніх хвилинах. Забив Кай Хаверц, для якого це другий гол в трьох останніх матчах Прем'єр-ліги.

2:0 – Арсенал набрав 39 очок і вийшов на проміжне перше місце турнірної таблиці АПЛ. Якщо Ліверпуль не обіграє Манчестер Юнайтед, то команда Мікеля Артети залишиться лідером.

Олександр Зінченко відіграв майже весь поєдинок. Вже у доданий час українець поступився місцем на полі Якубу Ківіору.