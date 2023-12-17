Арсенал победил Брайтон в 17 туре АПЛ 2023/24. Александр Зинченко отыграл почти весь матч. Смотрите на "Футбол 24" видео забитых мячей и обзор лучших моментов поединка.

Первый тайм на Эмирейтс завершился без голов, а после перерыва хозяева доказали свое преимущество, забив в ворота команды Роберто Де Дзерби два мяча.

Арсенал уверенно переиграл Брайтон, вернувшись на вершину АПЛ – Зинченко провел очередной удачный матч

На старте второго тайма отличился Габриэл Жезус, после розыгрыша углового открывший счет. "Канониры" закрыли игру только на последних минутах. Забил Кай Хаверц, для которого это второй гол в трех последних матчах Премьер-лиги.

2:0 – Арсенал набрал 39 очков и вышел на промежуточное первое место турнирной таблицы АПЛ. Если Ливерпуль не обыграет Манчестер Юнайтед, команда Микеля Артеты останется лидером.

Александр Зинченко отыграл почти весь поединок. Уже в добавленное время украинец уступил место на поле Якубу Кивиору.