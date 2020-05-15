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Арсенал 16 років тому завершив свій унікальний безпрограшний сезон АПЛ – "каноніри" красиво відзначили дату

16:55 72 Читать на русском
Арсенал 16 років тому завершив свій унікальний безпрограшний сезон АПЛ – "каноніри" красиво відзначили дату
Арсенал святкує чемпіонство / Arsenal

15 травня 2004 року Арсенал створив неможливе – пройшов весь сезон Прем'єр-ліги без жодної поразки.

У цей день 16 років тому Арсенал обіграв Лестер і став непереможним чемпіоном Англії. "Каноніри" не просто виграли титул, а пройшли сезон без жодної поразки: 26 перемог, 12 нічиїх. Таке не вдавалося нікому ні до цього, ні після. Команду Арсена Венгера нарекли "The Invincibles".

Чемпіонство 2003/04 досі залишається останнім для лондонського клубу. Арсенал пишається тим досягненням і не втрачає нагоди згадати про нього своїм вболівальникам. Сьогодні "каноніри" у Twitter скрізь видалили букву L (Lose – програти).

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