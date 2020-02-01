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Аргентинський півзахисник Гайтан перейшов у Лілль

10:34 70 Читать на русском
Аргентинський півзахисник Гайтан перейшов у Лілль
Ніколас Гайтан / Твіттер ФК Лілль

Екс-вінгер збірної Аргентини Ніколас Гайтан спробує свої сили у французькій першості.

Колишній півзахисник Атлетіко та Бенфіки Ніколас Гайтан, останньою командою якого був представник МЛС Чикаго Файр, підписав контракт з Ліллем, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

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Угода з 31-річним вихованцем Бока Хуніорс розрахована до кінця цього сезону. Аргентинець вибрав для виступів у Ліллі 20-й номер.

Всього за свою кар’єру Гайтан зіграв у 437 матчах, в яких відзначився 64 забитими м’ячами і віддав 124 результативні передачі. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 4 млн євро.

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Теги
Трансфери Чикаго Файр Чикаго Файр Ніколас Гайтан Ніколас Гайтан Лілль Лілль Франція
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