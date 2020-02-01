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Аргентинский полузащитник Гайтан перешел в Лилль

10:36 29 Читати українською
Аргентинский полузащитник Гайтан перешел в Лилль
Николас Гайтан / Твиттер ФК Лилль

Экс-вингер сборной Аргентины Николас Гайтан попробует свои силы во французском первенстве.

Бывший полузащитник Атлетико и Бенфики Николас Гайтан, последней командой которого был представитель МЛС Чикаго Файр, подписал контракт с Лиллем, сообщает официальный сайт французского клуба.

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Соглашение с 31-летним воспитанником Бока Хуниорс рассчитано до конца этого сезона. Аргентинец выбрал для выступлений в Лилле 20-й номер.

Всего за свою карьеру Гайтан сыграл в 437 матчах, в которых отметился 64 забитыми мячами и отдал 124 результативных передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 млн евро.

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Трансферы Чикаго Файр Чикаго Файр Николас Гайтан Николас Гайтан Лилль Лилль Франция
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