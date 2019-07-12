Аргентинський голкіпер парирував пенальті ціною життя

Шокуючий епізод трапився в аматорському чемпіонаті Аргентини.

Трагедія трапилась під час матчу Північної регіональної футбольної ліги в провінції Санта-Фе, повідомляє ABC.es.

17-річний голкіпер Рамон Ісмаель Корнель помер під час матчу. Інцидент трапився після того, як юний футболіст відбив грудьми пенальті. Після сейву Рамон на радощах побіг до своєї команди, але раптово завалився на газон.

Воротаря відразу госпіталізували, але довезти його до лікарні живим так і не вдалось.

"Він був на сьомому небі від щастя, тому що врятував команду", – прокоментував трагедію двоюрідний брат Рамона.

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