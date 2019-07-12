toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Аргентинський голкіпер парирував пенальті ціною життя

09:28 5468 Читать на русском
Аргентинський голкіпер парирував пенальті ціною життя

Шокуючий епізод трапився в аматорському чемпіонаті Аргентини.

Трагедія трапилась під час матчу Північної регіональної футбольної ліги в провінції Санта-Фе, повідомляє ABC.es.

17-річний голкіпер Рамон Ісмаель Корнель помер під час матчу. Інцидент трапився після того, як юний футболіст відбив грудьми пенальті. Після сейву Рамон на радощах побіг до своєї команди, але раптово завалився на газон.

Воротаря відразу госпіталізували, але довезти його до лікарні живим так і не вдалось.

"Він був на сьомому небі від щастя, тому що врятував команду", – прокоментував трагедію двоюрідний брат Рамона.

Смерть, яку ніхто не помітив: Філ Масінга вивів збірну ПАР на Мундіаль і перетинався із Шевою у Серії А

blog_ava
Сассуоло підписав Толяна
07:30
900
Теги
Світ Аргентина Аргентина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
7
год
:
29
хв
Сенегал
19:00
Туніс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук