Аргентинский голкипер парировал пенальти ценой жизни

Шокирующий эпизод случился в любительском чемпионате Аргентины.

Трагедия случилась во время матча Северной региональной футбольной лиги в провинции Санта-Фе, сообщает ABC.es.

17-летний голкипер Рамон Исмаэль Корнель умер во время матча. Инцидент произошел после того, как юный футболист отбил грудью пенальти. После сейва Рамон на радостях побежал к своей команде, но внезапно рухнул на газон.

Вратаря сразу госпитализировали, но довезти его до больницы живым так и не удалось.

"Он был на седьмом небе от счастья, потому что спас команду", – прокомментировал трагедию двоюродный брат Рамона.

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