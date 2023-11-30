Україна зберегла місце в оновленому рейтингу ФІФА – нічия з Італією не похитнула позицій команди Реброва
"Синьо-жовті" дізнались своє розташування серед усіх збірних світу.
ФІФА на своєму сайті презентувала оновлений рейтинг збірних після листопадових матчів. Україна зберегла у ньому попередню позицію і перебуває на 22-й сходинці (як і у жовтневій варіації).
Степаненко оцінив жереб збірної України у плей-офф відбору Євро-2024: "Не знаю, чого очікувати"
Нагадаємо, після публікації попереднього топу команда Сергія Реброва провела лише одну гру – матч кваліфікації Євро-2024 проти Італії (1:1).
До слова, суперники "синьо-жовтих " у плей-офф відбору на чемпіонату Європи посідають наступні місця:
– Боснія і Герцеговина – 69 (-6 порівняно з попереднім рейтингом)
– Ізраїль – 75 (-4)
– Ісландія – 71 (-4).
У боротьбі за вихід на Євро-2024 на Реброва і Ко чекає поєдинок з Боснію і Герцеговиною. У разі успіху у вирішальному матчі українці зустрінуться з переможцем дуелі Ізраїль – Ісландія. Раунд плей-офф складається з одного матчу на стадіях півфіналу та фіналу. Поєдинки заплановані на 21 і 26 березня.
Результати жеребкування плей-офф відбору Євро-2024 – Україна отримала суперників, найкращий шлях з можливих