Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі не зможе зіграти у найближчих поєдинках.

Мессі травмував коліно ще 3 вересня у поєдинку Аргентина – Венесуела у матчі відбору до ЧС-2022, повідомляє Infobae.

ПСЖ оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг – Мессі, Рамос та ще 2 зірки пропустять поєдинок

Біль турбує Лео досі, тож він пройде курс реабілітації в одній з клінік Мадриду. Наразі невідомі точні терміни відновлення аргентинця, проте гравець налаштований зіграти у поєдинку проти Бразилії у рамках кваліфікації до ЧС-2022, який відбудеться 17 листопада, початок о 01:30.

До слова, Мессі провів за ПСЖ 8 поєдинків після свого переходу з Барселони, у яких забив 3 голи (всі в рамках Ліги чемпіонів).

Іспанські ЗМІ "воскресили" Миколенка на Барселону та вкотре сконфузились із прізвищами гравців Динамо