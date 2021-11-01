Ліонель Мессі, головна зірка "альбіселесте", розповів про свої очікування від Мундіалю 2022 року та плани після нього.

"Я дуже натхненний і хочу досягти великих успіхів. Ми виграли Кубок Америки після стількох спроб, дуже довго були близькими до перемоги. Після цього очікування від майбутнього великі. Сьогодні у нас все добре.

"Я б не хотів думати про ЧС-2022": Скалоні тренує Аргентину на тлі серйозних сімейних проблем

Ми маємо бути одними із головних претендентів на перемогу. Поки що ми ними не є, адже є команди кращі. Ми на правильному шляху, у нас хороша динаміка та атмосфера. Звитяги дуже допомагають, завдяки ним ще зростатимемо.

Чи завершуватиму кар'єру після ЧС у збірній? Ні, не думаю. Не думаю. Після всього, що зі мною відбувалося, я рухаюся від дня до дня, з року в рік. Я не знаю, що станеться на чемпіонаті світу та після нього. Я не думаю про це. Що станеться, те станеться", – цитує Ліонеля Diario Sport.

Наразі у Мессі і Ко хороші шанси вийти на Мундіаль у Катарі – команда розташовується на другій сходинці турнірної таблиці кваліфікації Південної Америки.

ЧС-2022: плей-офф буде пеклом для України, перші учасники Мундіалю, Італія та Іспанія тремтять, погляд за межі Європи