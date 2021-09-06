Федерація футболу Аргентини на своїх ресурсах опублікувала заяву щодо перенесення поєдинку відбору до ЧС-2022 проти Бразилії на невизначений термін.

"AFA висловлює глибоке невдоволення припиненням зустрічі між збірною Аргентини і збірною Бразилії в Сан-Паулу.

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Як і Бразилія, Аргентина здивована діями Anvisa (бразильське агентство з нагляду охорони здоров'я – прим.) після початку гри. Слід зазначити, що делегація "альбіселесте" перебувала на території Бразилії з 3 вересня 8 години ранку, щоб виконувати всі поточні санітарні протоколи, регульовані КОНМЕБОЛ для нормального розвитку кваліфікаційних змагань ЧС.

Після звіту офіційних осіб і судді матчу інформація буде направлена ​​до компетентного органу ФІФА відповідно до чинних правил. У футболі не повинно бути таких епізодів, які підривають спортивну майстерність такого важливого змагання", – йдеться у заяві на офіційному сайті організації.

Нагадаємо, поєдинок був призупинений на 4 хвилині бразильськими службовцями, зокрема й поліцією. В Бразилії вважають, що четверо гравців "альбіселесте" (Мартінес, Буендія, Ло Чельсо та Ромеро) порушили карантинні правила при в'їзді в країну. Наразі зустріч Бразилія – Аргентина перенесена на невизначений термін.

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